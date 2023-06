Rodgers regresa para un segundo ciclo con el campeón escocés Celtic

ARCHIVO - Brendan Rodgers, nuevo técnico del Celtic de la liga escocesa, durante el partido entre Salzburgo y Celtic por la Liga Europa, el 4 de octubre de 2018. Rodgers regresa a Celtic, cuatro años y medio después de irse para dirigir a Leicester en la Liga Premier inglesa. (AP Foto/Kerstin Joensson) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.