Rockies logran 1er triunfo en la campaña, 9-4 ante Diamondbacks, con 5 carreras en la 5ta

El campocorto de los Rockies de Colorado, Ezequiel Tovar (14), celebra con el antesalista Elehuris Montero (44) y el receptor Elías Díaz después de conectar un jonrón de dos carreras contra los Diamondbacks de Arizona en la segunda entrada durante un juego de béisbol, el sábado 30 de marzo de 2024, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved