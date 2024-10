Robinson y Falcons en primer lugar se enfrentan a Prescott y los golpeados Cowboys

Rakim Jarrett (18), wide receiver de los Buccaneers de Tampa Bay, no puede atrapar el balón dentro del campo en la última jugada del partido en contra de los Falcons de Atlanta durante la segunda mitad del partido de la NFL, el domingo 27 de octubre de 2024, en Tampa. Los Falcons ganaron 31-26. (AP Foto/Chris O'Meara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved