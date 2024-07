River Ryan poncha a ocho para su 1ra victoria y Dodgers vencen 6-2 a Astros

Gavin Lux (derecha), de los Dodgers de Los Ángeles celebra junto al dominicano Teoscar Hernández (izquierda), luego de conectar un jonrón de dos carreras en el sexto episodio del juego de béisbol ante los Astros de Houston, el domingo 28 de julio de 2024, en Houston. (AP Foto/Kevin M. Cox) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.