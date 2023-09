Reynolds llega a 21 jonrones en triunfo de Piratas sobre Nacionales 7-6

Bryan Reynolds, izquierda, de los Piratas de Pittsburgh, rodea por tercera base mientras es felicitado por el coach de tercera base Mike Rabelo después de batear un cuadrangular de dos carreras ante el abridor de los Nacionales de Washington, Jackson Rutledge, durante la cuarta entrada del juego de béisbol en Pittsburgh, el miércoles 13 de septiembre de 2023. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved