Refsnyder, O’Neill suenan par de cuadrangulares cada uno y Medias Rojas golpean 12-3 Orioles

Tyler O'Neill (derecha), de los Medias Rojas, es felicitado por Connor Wong (12) tras su jonrón solitario ante el lanzador de los Orioles de Baltimore, Cade Povich durante el tercer episodio del juego de béisbol en el Fenway Park, el lunes 9 de septiembre de 2024, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved