Reales ganan su primera serie desde el 17 de mayo al vencer a Dodgers

Nicky López, de los Reales de Kansas City, recibe un baño por parte de sus compañeros después de la victoria de su equipo en contra de los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 2 de julio de 2023, en Kansas City, Missouri. Los Reales ganaron 9-1 y aseguraron su primera serie desde el 17 de mayo. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved