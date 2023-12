El Real Madrid cierra 2023 en la cima de España con triunfo 1-0 sobre Alavés

Antonio Rudiger, centro, del Real Madrid, carga a Jude Bellingham para celebrar la victoria de su equipo en la Liga de España en el partido entre Deportivo Alavés y Real Madrid en el estadio Mendizorroza en Vitoria-Gasteiz, España, el jueves 21 de diciembre de 2023. (AP Foto/Ricardo Larreina) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved