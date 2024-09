Rays: Edwin Uceta es suspendido 3 juegos por intentar golpear a Nick Castellanos de Filis

Edwin Uceta, derecha, de los Rays de Tampa Bay, camina hacia afuera del diamante después de haber sido expulsado por golpear a Nick Castellanos de los Filis de Filadelfia durante la octava entrada del juego de béisbol, el martes 10 de septiembre de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Derik Hamilton) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.