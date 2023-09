Rangers colocan al toletero estelar Adolis García en lista de lesionados de 10 días

El jardinero derecho de los Rangers de Texas, Adolis García, abandona el campo junto a miembros del personal del equipo luego de sufrir una lesión en la segunda entrada del juego de las Grandes Ligas contra los Astros de Houston, el miércoles 6 de septiembre de 2023, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved