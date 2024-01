Randle y Brunson ayudan a Knicks a vencer 116-100 a Bulls

El alero de los Knicks de Nueva York, OG Anunoby (8), defiende al alero de los Bulls de Chicago, DeMar DeRozan (11), durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Nueva York, el miércoles 3 de enero de 2024. (AP Foto/Peter K. Afriyie) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.