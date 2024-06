Raleigh produce la carrera de la victoria para los Marineros, 3-2 ante Mellizos

Cal Raleigh, izquierda, de los Marineros de Seattle, es felicitado por Luke Raley (20) después de batear una rola con la que impulsó la carrera de la victoria en la 10ma entrada en contra de los Mellizos de Minnesota, en el juego de béisbol del viernes 28 de junio de 2024, en Seattle. Los Marineros ganaron 3-2. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.