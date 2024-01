Purdy y Tagovailoa, seleccionados para su 1er Pro Bowl como los QB's titulares

El mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Brock Purdy (13), lanza el balón durante los calentamientos previos al inicio de la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Commanders de Washington, el domingo 31 de diciembre de 2023, en Landover, Maryland (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.