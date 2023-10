Puertorriqueña Colón gana una medalla de plata en el judo de los Juegos Panamericanos

Desde la izquierda, el podio de la división -78kg, la puertorriqueña Sairy Colón (plata), la brasileña Samanta Soares (oro), la peruana Camila Figueroa (bronce) y la dominicana Eiraima Silvestre (bronce) del judo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el lunes 30 de octubre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved