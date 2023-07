PSG rumbo a su pretemporada en Japón sin su estrella Mbappe

Mbappe quiere terminar la próxima temporada con el PSG y jugar con Francia los Juegos Olímpicos —una petición que necesita ser aprobada por la Federación de Fútbol Francés y el club.

Si el club y jugador dejan que expire el contrato, el PSG podría perder una cifra de transferencia que podría exceder el récord mundial de 222 millones de euros (262 millones de dólares) que pagaron al Barcelona por Neymar hace seis años.

Pero si Mbappe se va como agente libre, podría llevar a firmar por una gran suma si el Madrid no tiene que pagar la tarifa de transferencia al PSG.

Mbappé wants to see out next season with PSG and then play for France at the Paris Olympics — a request that would need to be approved by the French Football Federation and his club side.

FUENTE: Associated Press