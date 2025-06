Portugal vence a España en penales y gana la Liga de Naciones de Europa

Diogo Costa, izquierda, portero de Portugal, ataja el cobro desde el punto penal del español Álvaro Morata, durante la tanda de desempate de la final de la Liga de Naciones de Europa entre Portugal y España, el domingo 8 de junio de 2025, en la Arena Allianz, en Múnich, Alemania. (AP Foto/Matthias Schrader) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Diogo Costa, portero de Portugal, ataja el cobro de penalti del español Álvaro Morata durante la final del torneo de fútbol de la Liga de Naciones de Europa frente a España, en la Arena Allianz, el domingo 8 de junio de 2025, en Múnich, Alemania. (AP Foto/Michael Probst) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Cristiano Ronaldo, centro, de Portugal, sale del campo durante la final de la Liga de Naciones de Europa entre Portugal y España, en la Arena Allianz, el domingo 8 de junio de 2025, en Múnich, Alemania. (AP Foto/Michael Probst) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Cristiano Ronaldo (7), capitán de Portugal, alza el trofeo que acrecita a su selección como campeona de la Liga de Naciones de Europa, después de superar en tanda de penaltis a España en la final, el domingo 8 de junio de 2025, en la Arena Allianz, en Múnich, Alemania. (AP Foto/Matthias Schrader) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved