Por 3er año seguido, Ohtani va al Juego de Estrellas en dos frentes; 8 Bravos son elegidos

Shohei Ohtani, de los Angelinos de Los Ángeles, gesticula después de haber sido ponchado durante la cuarta entrada del juego de béisbol en contra de los Diamonfbacks de Arizona, el sábado 1 de julio de 2023, en Anaheim, California. Ohtani va al Juego de Estrellas como bateador designado y como parte del cuerpo de lanzadores de la Liga Americana. (AP Foto/Mark J. Terrill)