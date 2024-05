Policía que arrestó a Scheffler critica a abogado pero dice no tener "mala voluntad" con el golfista

El fiscal del condado de Jefferson, Mike O'Connell, habla con representanres de los medios de comunicación frente al Salón de Justicia en Louisville, Kentucky, el miércoles 29 de mayo de 2024. El condado retiró todos los cargos contra el golfista Scottie Scheffler por un incidente que ocurrió fuera del campo de golf Valhalla a principios de este mes. (Foto AP/Timothy D. Easley) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.