Policía alemana asegura que hombre que subió al techo de un estadio en la Euro no era una amenaza

El danés Pierre-Emile Hojbjerg, a la izquierda, mira hacia el techo del estadio durante un partido de octavos de final entre Alemania y Dinamarca en la Eurocopa 2024 en Dortmund, Alemania, el sábado 29 de junio de 2024. (AP Foto/Hassan Ammar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved