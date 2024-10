Podría ser una época dorada para Francia en la NBA. Y no solo por Victor Wembanyama

El escolta de los Hawks de Atlanta, Zaccharie Risacher (10) recupera un balón perdido y conduce al otro lado de la cancha durante la segunda mitad de un juego de pretemporada de baloncesto de la NBA ante los Pacers de Indiana, el martes 8 de octubre de 2024, en Atlanta. (AP Foto/Jason Allen) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved