Pistons superan 114-97 a Hornets para ganar la serie de tres juegos en la temporada

Cade Cunningham (2), de los Pistons de Detroit, sube el balón en la duela mientras Vasilije Micic (22), de los Hornets de Charlotte, defiende durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 11 de marzo de 2024, en Detroit. (AP Foto/Carlos Osorio) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved