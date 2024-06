Pfaddt lanza seis entradas efectivas, Alexander pega hit clave y Diamondbacks ganan 5-1 a Atléticos

Durante un cambio de lanzador, Ketel Marte (4), de los Diamondbacks de Arizona, felicita a Corbin Carroll después de que éste bateara doblete en contra de los Atléticos de Oakland durante la séptima entrada del juego de béisbol, el domingo 30 de junio de 2024, en Phoenix. (AP Foto/Darryl Webb) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved