Periodista polaco es suspendido por calificar “Imagine” como “una visión del comunismo” en París

ARCHIVO - El cantante John Lennon aparece durante una conferencia de prensa en el Hotel Americana el 13 de mayo de 1968 en Nueva York. La emisora estatal polaca suspendió el sábado 27 de julio de 2024 a un periodista de televisión que durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos reaccionó a una interpretación de "Imagine" de John Lennon diciendo que era una "visión del comunismo". (Foto AP, archivo)