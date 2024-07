Paul George dejará los Clippers. Además, Caldwell-Pope al Magic, CP3 a Spurs, dicen fuentes de AP

ARCHIVO - La estrella de Los Angeles Clippers, Paul George, derecha, y Jerry West asisten a una ceremonia de inauguración del Intuit Dome, el 17 de septiembre de 2021, en Inglewood, California. El draft de la NBA de dos días estuvo teñido de tristeza para los Clippers, quienes no tuvieron a West en su sala de guerra. West pasó los últimos siete años como consultor del equipo, ayudando a reclutar a Kawhi Leonard y George. El miembro del Salón de la Fama murió el 12 de junio a los 86 años. (Foto AP/Ringo H.W. Chiu, Archivo) Copyright 2021 Associated Press. All rights reserved.