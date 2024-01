Patriots no sólo necesitan nuevo entrenador, sino también QB y talento a su alrededor

ARCHIVO - El entrenador en jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra, Bill Belichick, suena su silbato durante una práctica de fútbol americano de la NFL, el miércoles 18 de septiembre de 2019, en Foxborough, Massachusetts. El seis veces campeón de la NFL, Bill Belichick, acordó separarse como entrenador de los Patriots de Nueva Inglaterra el jueves 11 de enero de 2024, poniendo fin a su mandato de 24 años como arquitecto de la dinastía más condecorada de la era del Super Bowl de la liga. Fuentes anónimas lo dijeron a a The Associated cuando aún no ha sido anunciado. (AP Foto/Steven Senne, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved