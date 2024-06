París 2024: Lo que hay saber del canotaje/kayak

—Hay una nueva modalidad en el programa este año. Se trata del kayak cross. Cuatro palistas saldrán de una plataforma elevada y competirán entre sí al mismo tiempo en el canal. También deberán ejecutar la técnica de “eskimo roll”, es decir un giro de 360 grados para caer en el agua y volver a la superficie.

FECHAS

Canoe slalom, including kayak cross, begins on July 27. The finals are held from July 28 to Aug. 5. Canoe sprint begins on Aug. 6. The finals are held from Aug. 8 to Aug. 10.

CAMPEONES REINANTES

Hombres slalom

—C-1: Benjamin Savsek, Eslovenia.

—K-1: Jiri Prskavek, República Checa.

Mujeres slalom

—C-1: Jessica Fox, Australia.

—K-1: Ricarda Funk, Alemania.

Hombres sprint

—C-1 1000m: Isaquias Queiroz, Brasil.

—C-2 1000m: Serguey Torres y Fernando Jorge, Cuba.

—K-1 200m: Sandor Totka, Hungría.

—K-1 1000m: Balint Kopasz, Hungría.

—K-2 1000m: Jean van der Westhuyzen y Thomas Green, Australia.

—K-4 500m: Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher and Max Lemke, Alemania.

Mujeres sprint

—C-1 200m: Nevin Harrison, EE.UU.

—C-2 500m: Xu Shixiao y Sun Mengya, China.

—K-1 200m: Lisa Carrington, Nueva Zelanda.

—K-1 500m: Lisa Carrington, Nueva Zelanda.

—K-4 500m: Danuta Kozak, Tamara Csipes, Anna Karasz y Dora Bodonyi, Hungría.

FUENTE: Associated Press