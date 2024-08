Paraguayo Almirón dejó sueños por el fútbol y debutó en el atletismo de velocidad olímpico

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El paraguayo César Almirón (centro) llegó en el penúltimo sitio de suprueba eliminatoria en los 200 metros de los Juegos Olímpicos de París 2024 el lunes 5 de agosto del 2024, en Saint-Denis, Francia. (AP Foto/Petr David Josek)

“Estoy molesto conmigo mismo porque no pude entrenar por una lesión”, dijo Almirón a The Associated Press. “Me sentía un poco desconfiando y tenía miedo de no terminar. No me gustó mi marca porque venía entrenando bien antes de la lesión”.