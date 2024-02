Osimhen entrena con Nigeria antes de enfrentar a Sudáfrica en la semifinal de la Copa Africana

El defensor de Camerún Oumar Gonzalez (derecha) disputa el balón ante el delantero de Nigeria Victor Osimhen durante el partido de los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, en el estadio Felix Houphouet Boigny, en Abiyán, Costa de Marfil, el sábado 27 de enero de 2024. (AP Foto/Sunday Alamba) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved