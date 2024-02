Orioles reportan que Bradish sufrió un esguince en el ligamento cubital colateral

ARCHIVO - Foto del 26 de septiembre del 2023, el abridor de los Orioles de Baltimore Kyle Bradish lanza en la primera entrada del juego ante los Nacionales de Washington. El jueves 15 de febrero del 2024, Bradish podría perderse el primer día con un esguince en el codo. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press All Rights Reserved