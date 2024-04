Orioles arruinan presentación de Piratas en casa con 3 jonrones y un sólido Grayson Rodríguez

Cedric Mullins (31), de los Orioles de Baltimore, celebra con su compañero Austin Hays mientras regresa a la caseta luego de batear un jonrón solitario frente al relevista de los Piratas de Pittsburgh, Hunter Stratton, durante la octava entrada del juego de béisbol en Pittsburgh, el viernes 5 de abril de 2024. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved