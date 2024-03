Operan a Westbrook de la mano fracturada y será evaluado semana a semana

Russell Westbrook, de los Clippers de Los Ángeles, corre en la duela durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Wizards de Washington, el viernes 1 de marzo de 2024, en Los Ángeles. Westbrook se fracturó la mano izquierda durante la primera mitad. (AP Foto/Ryan Sun) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved