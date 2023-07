Ohtani y Trout jonronean y Angelinos ganan 5-2 a Diamondbacks

Shohei Ohtani, derecha, de los Angelinos de Los Ángeles, batea un cuadrangular solitario mientras que Gabriel Moreno, dentro, receptor de los Diamondbacks de Arizona, y el umpire del plato, Doug Eddings, observan durante la octava entrada del juego de béisbol, el domingo 2 de julio de 2023, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.