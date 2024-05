Ohtani y Smith ayudan a Dodgers a vencer 10-3 a Mets que barren serie de 3 juegos

Jason Heyward (23), de los Dodgers de Los Ángeles, celebra con Mookie Betts (50) y Gavin Lux después del partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el miércoles 29 de mayo de 2024, en Nueva York. Los Dodgers ganaron 10-3. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.