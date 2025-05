Ohtani y Freeman castigan con jonrones a Sandy Alcántara y Dodgers vencen 7-4 a Marlins

Freddie Freeman (5), de los Dodgers de Los Ángeles, batea un cuadrangular de dos carreras en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Marlins de Miami, el lunes 5 de mayo de 2025, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.