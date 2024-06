Ohtani logra 2do juego de dos jonrones en la campaña, Betts se lesiona; Dodgers vencen 3-0 a Reales

Mookie Betts, de los Dodgers de Los Ángeles (izquierda), se retuerce de dolor sobre el terreno tras ser golpeado por un lanzamiento, mientras que el mánager Dave Roberts y un entrenador lo asisten durante la séptima entrada del juego de béisbol ante los Reales de Kansas City, el 16 de junio de 2024, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.