Ohtani, Betts y Freeman castigan temprano con jonrones seguidos; Dodgers vencen 8-6 a Diamondbacks

Freddie Freeman (5), de los Dodgers de Los Ángeles celebra su jonrón ante los Diamondbacks de Arizona junto a sus compañeros de equipo, incluyendo Mookie Betts (derecha), y Shoehi Othani (segundo desde la derecha), durante el primer episodio del juego de béisbol el sábado 31 de agosto de 2024, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved