Ohtani afirma que nunca ha apostado en deportes y que su intérprete le robó dinero y mintió

El bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles Shohei Ohtani se prepara al bate en la primera entrada del juego de exhibición ante Kiwoom Heroes en el Gocheok Sky Dome en Seúl, Corea del Sur el domingo 17 de marzo del 2024. (AP Foto/Lee Jin-man)

Mizuhara fue despedido la semana pasada por los Dodgers mientras el equipo abría la temporada con una serie de dos juegos ante los Padres de San Diego en Seúl, Corea del Sur.

Major League Baseball inició una investigación sobre el asunto. El Servicio de Impuestos Interno de Estados Unidos, IRS por sus siglas en inglés, confirmó que Mizuhara y Mathew Bowyer, el supuesto apostador ilegal de Orange County, California, están bajo investigación criminal.

Mizuhara le confirmó a ESPN que su deuda por apuestas superó el millón de dólares y que inicialmente Ohtani lo pagó a petición suya. Posteriormente cambió su historia y le dijo a ESPN que Ohtani no tenía conocimiento de su deuda y no le había enviado dinero al apostador.

The Associated Press no ha podido localizar a Mizuhara para comentario y no está claro si tiene un abogado. Mizuhara estaba con el equipo en Corea hasta su despido y no se sabe si salió del país.

Will Ireton, gestor de operaciones de rendimiento de los Dodgers, asumió las tareas de traductor de Ohtani.

