ARCHIVO - Foto del 7 de junio del 2020, una vista aérea del Oriole Park en Camden Yards. El miércoles 19 de julio del 2023, integrante de la junta del estado de Maryland admite que han demorado demasiado la firma de un nuevo acuerdo para extender el contrato de los Orioles con Camden Yards. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.