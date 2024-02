Nuevo entrenador Dave Canales y gerente Dan Morgan buscan fórmula para preocupantes Panthers

Dave Canales responde a una pregutna durante la conferencia de prensa introductoria al asumir como entrenador en jefe de los Panthers de Carolina, equipo de la NFL, en Charlotte, Carolina del Norte, el jueves 1 de febrero de 2024. Dave Canales answers a question at a press conference introducing him as the new head coach for the Carolina Panthers NFL football team in Charlotte, N.C., Thursday, Feb. 1, 2024. (AP Foto/Nell Redmond) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.