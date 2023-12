Nottingham Forest cesa al entrenador Steve Cooper en su intento por permanecer en la Liga Premier

Steve Cooper, entrenador de Nottingham Forest, sostiene el balón durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre Nottingham Forest y Tottenham Hotspur en City Ground, en Nottingham, Inglaterra, el viernes 15 de diciembre de 2023. Cooper fue despedido por el Forest después de que el dueño del equipo Evangelos Marinakis perdiera la paciencia al verlo hundirse hacia la zona de descenso de la Liga Premier el martes 19 de diciembre de 2023. (AP Foto/Rui Vieira) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.