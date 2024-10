Noel empata en el 9no, Fry jonronea también en el 10mo y Guardianes aprietan serie ante Yankees

David Fry de los Guardianes de Cleveland celebra tras batear un jonrón de dos carreras para sentenciar la victoria 7-5 sobre los Yankees de Nueva York durante el 10mo inning del cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el jueves 17 de octubre de 2024, en Cleveland. (AP Foto/Godofredo Vásquez ) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El dominicano Jhonkensy Noel observa su jonrón de dos carreras ante los Yankees de Nueva York, en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el jueves 17 de octubre de 2024 (AP Foto/Godofredo Vásquez ) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, celebra tras conectar un jonrón de dos carreras frente a los Guardianes de Cleveland, en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el jueves 17 de octubre de 2024 (AP Foto/Godofredo Vásquez ) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.