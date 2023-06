No hay regreso a casa; Barcelona fracasa en convencer a Messi para volver

ARCHIVO - Un poster de Lionel Messi, cuando era jugador del Barcelona, se refleja en una ventana de una tienda del F.C Barcelona, en Barcelona, el martes 1 de septiembre de 2020. Lionel Messi dijo que su intención es jugar en el Inter de Miami, de la MLS, y no regresar al Barcelona. Después de meses de especulación, Messi descartó volver a la Liga de España. (AP Foto/Emilio Morenatti, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved