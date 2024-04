Nets superan a Pacers 115-111, pero quedan fuera de la contienda por la postemporada

Cam Thomas (24), de los Nets de Brooklyn, dispara sobre Tyrese Haliburton (0) y Ben Sheppard (26), de los Pacers de Indiana, durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Nueva York, el miércoles 3 de abril de 2024. (AP Foto/Peter K. Afriyie) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.