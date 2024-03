NBA anuncia que los Suns de Phoenix serán anfitriones del Juego de Estrellas de 2027

El alero del Thunder de Oklahoma City, Jalen Williams, supera al pívot de los Suns de Phoenix, Jusuf Nurkic (20), durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA, el domingo 3 de marzo de 2024, en Phoenix. Los Suns de Phoenix serán los anfitriones del Juego de Estrellas de la NBA de 2027, anunció la liga el jueves. (AP Foto/Rick Scuteri) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.