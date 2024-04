Nacionales barren en serie de cuatro juegos a los Marlins, al imponerse 7-2

Ildemaro Vargas, de los Nacionales de Washington, sigue el movimiento después de batear un sencillo productor con el que impulsó a Joey Meneses al plato durante la séptima entrada del juego de béisbol en contra de los Marlins de Miami, el lunes 29 de abril de 2024, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved