Mundial de Baloncesto 2023 Estados Unidos jugará el Mundial 2023 con un 'Dream Team' sin superestrellas

Estados Unidos ya tiene perfilado el equipo con el que intentará recuperar el cetro en el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia (25 agosto al 10 de septiembre), y no se puede decir que sea un Dream Team al uso. No aparecen ni LeBron James ni Kawhi Leonard ni Kevin Durant ni James Harden ni Stephen Curry ni ningún jugador del equipo campeón olímpico en Tokio 2020.

En la lista, aún no oficial pero que ha ido trascendiendo en las informaciones de los grandes gurús especialistas en baloncesto del periodismo deportivo estadounidense, no hay ninguna superestrella. Steve Kerr, que se estrena como seleccionador tras haber sido segundo de Gregg Popovich, contará con un grupo de muy buenos jugadores que estará entre los candidatos al oro. Pero también lo estaba en el Mundial de 2019 y acabaron séptimos. Su orgullo quedó muy tocado entonces y están obligados a resarcirse.

Los primeros elegidos para esa reconquista fueron Anthony Edwards de los Timberwolves, Bobby Portis de los Bucks, Tyrese Haliburton de los Pacers, Mikal Bridges de los Nets y Austin Reaves, de los Lakers, según adelantó Shams Charania, de The Athletic. El prestigioso Marc Stein, que trabajó en ESPN y New York Times, agregó el nombre de Jalen Brunson, de los Knicks.

Plantilla de Estados Unidos para el Mundial 2023

Alero Mikal Bridges Nets

Base Jalen Brunson Knicks

Alero Paolo Banchero Magic

Escolta Anthony Edwards Timberwolves

Base Tyrese Haliburton Pacers

Alero Brandon Ingram Pelicans

Ala-pívot Jaren Jackson Jr. Grizzlies

Alero Cam Johnson Nets

Pivot Walker Kessler Jazz

Ala-pívot Bobby Portis Bucks

Escolta Austin Reaves Lakers

Alero Josh Hart Knicks

Poco después fue Adrian Wojnarowski, de ESPN quien confirmó un par de jugadores más que se unirían al equipo de Steve Kerr, Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies) y Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), y trascendieron otros dos nombres: el pívot de Utah Jazz, Walker Kessler, y el alero de los Nets, Cameron Johnson.

FUENTE: www.marca.com

