MLB suspende al prospecto de los Rojos Noelvi Marte por un positivo en una prueba antidopaje

ARCHIVO - Foto del 29 de septiembre del 2023, Noelvi Marte de los Rojos de Cincinnati pega un sencillo en la octava entrada del juego ante ls Cardenales de San Luis. El viernes 8 de marzo del 2024, Marte es suspendido 80 partidos por un positivo. (AP Foto/Scott Kane, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.