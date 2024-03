MLB investiga acusaciones de robo y apuestas que involucran a Shohei Ohtani y a su intérprete

ARCHIVO - Ippei Mizuhara junto a Shohei Ohtani y traduce durante una entrevista en el Dodger Stadium el 3 de febrero de 2024. El despido del intérprete de Ohtani por parte de los Dodgers de Los Ángeles por acusaciones de apuestas ilegales provocaron que las Grandes Ligas abriera una investigación formal sobre las acusaciones de robo y apuestas ilegales que involucran a la estrella japonesa y su intérprete, Ippei Mizuhara. (AP Foto/Richard Vogel, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.