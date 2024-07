Mexicana Pulido pondera la experiencia de competir en sus primeros Olímpicos

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Katharine Berkoff, de Estados Unidos, compite en una manga eliminatoria de los 100 metros dorso para mujeres en los Juegos Olímpicos de París 2024 el lunes 29 de julio del 2024 en Nanterre, Francia. (AP Foto/Bernat Armangue) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“Pude haber estado mejor, pero no me quejo, es una experiencia con una presión impresionante la que se siente en la alberca de unos Juegos Olímpicos”, dijo Pulido a The Associated Press. “El competir en un escenario así con tanta gente me ayudará para más adelante”.