Mets remontan con sencillo de 2 carreras de Lindor en la 9na y vencen 3-2 a Piratas

Francisco Lindor (12), de los Mets de Nueva York, es felicitado por J.D. Martinez (28) al regresar rumbo al dugout después de anotar con un doble de Brandon Nimmo ante el relevista de los Piratas de Pittsburgh Colin Holderman durante la octava entrada del juego de béisbol del domingo 7 de julio de 2024. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved